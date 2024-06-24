Стало известно о первых жертвах пожара во Фрязино Воробьев: два человека погибли при пожаре в НИИ «Платан» во Фрязино

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Мощный пожар на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино унес жизни двух человек, написал в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Согласно последним данным, площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров.

К сожалению, при пожаре во Фрязино погибли два человека, — говорится в сообщении.

По словам Воробьева, сотрудники МЧС России продолжают тушить огонь на территории института. В настоящее время на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.

Ранее в Сети появились кадры с людьми, пытающимися спастись от дыма в горящем здании института во Фрязино. Они выбивают окна при помощи подручных средств и высовываются наружу.

По данным МЧС России, площадь пожара на территории НИИ «Платан» увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. В настоящее время тушением огня занимаются более 100 специалистов, задействовано 40 единиц техники. Как сообщают СМИ, внутри здания произошел взрыв, там по-прежнему могут быть заблокированы девять человек.

Как рассказала жительница Фрязино, пожар в институте продолжает разгораться. По ее словам, в здании остаются люди, они кричат о помощи. При этом из-за дыма практически ничего не видно.