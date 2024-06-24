Двое выпали из окон седьмого этажа горящего НИИ во Фрязино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое людей выпали из окон на седьмом этаже НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино, где случился крупный пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, они погибли.

Один из мужчин выпрыгнул, пытаясь спастись. Второй сильно пострадал при пожаре. Судя по кадрам, он не прыгал из окна, а выпал.

В Сети появились кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания. Кроме того, судя по кадрам, дым замечают жители отдаленных от места происшествия районов. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили, что площадь пожара в здании на территории промзоны во Фрязине выросла до 4 тысяч квадратных метров. На месте работают свыше 100 специалистов и 40 единиц техники. По данным РИА Новости, при пожаре погиб один человек.

Стало известно, что в горящем научно-исследовательском институте «Платан» во Фрязино остались люди, они просят о помощи. Очевидец ЧП подчеркнул, что застрявшие в здании машут руками из окон. Он предположил, что пожар разгорелся из-за несоблюдения противопожарных мер. По словам мужчины, на заводе работали мигранты, некоторые из них проживали прямо на территории.