По факту пожара во Фрязино возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в девятиэтажном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино, сообщили в пресс-службе ведомства. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следователем следственного отдела по г. Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту смерти в результате пожара двух человек (ч. 3 ст. 109 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели двух человек при пожаре во Фрязино. Спасатели продолжают тушить огонь на территории института, на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи. По информации СМИ, двое погибших выпали из окон на седьмом этаже здания.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь пожара во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Тушением огня занимаются свыше 100 специалистов ведомства, задействовано 40 единиц техники. СМИ также сообщали о взрыве внутри здания, в нем по-прежнему могут быть заблокированы девять человек.