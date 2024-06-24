Люди в горящем НИИ во Фрязино от отчаяния выбили окна Люди из горящего НИИ «Платан» ждут помощи больше трех часов и выбивают окна

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Люди, заблокированные в горящем научно-исследовательском институте «Платан» в подмосковном Фрязино, ждут помощи примерно с 14:30, то есть больше 3,5 часа, сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва». Судя по опубликованным кадрам, они выбивают окна, чтобы не задохнуться дымом.

На видео из окна высунулся один человек. Он стоит у края, чтобы плотный черный дым уносило в другую сторону. Сотрудники экстренных служб работают на месте.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что двое людей выпали из окон на седьмом этаже. По предварительным данным, они погибли. В горящем здании подмосковного научно-исследовательского института остаются по меньшей мере шесть человек. По данным оперативных служб, связь с ними отсутствует. Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели двух человек при пожаре во Фрязино. Спасатели продолжают тушить огонь на территории института, на месте происшествия работают 12 бригад скорой помощи.