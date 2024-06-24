Падающий из окна горящего здания во Фрязино человек попал на видео «ОМ» опубликовал кадры выпавшего из горящего здания во Фрязино человека

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал кадры падающего из окна горящего здания в подмосковном Фрязино человека. На них видно, как он летит вниз с высоты из окон горящего здания.

Ранее сообщалось, что площадь пожара во Фрязине увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Тушением огня занимаются свыше 100 специалистов ведомства, задействовано 40 единиц техники.

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в девятиэтажном здании на территории научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

До этого вВ Сети появились кадры мощного пожара, который охватил территорию НИИ «Платан». На видео заметно, как огромные клубы черного дыма и пламя вырываются из окон здания. Также видно, что дым валит сразу с нескольких сторон здания.