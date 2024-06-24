Mash узнал о пострадавших спасателях во время пожара во Фрязино Mash: при тушении пожара во Фрязино угарным газом отравились двое спасателей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-канал Mash сообщает, что двое спасателей отравились угарным газом при тушении пожара в подмосковном Фрязино. По данным канала, одного из них госпитализировали. Как уточняется в публикации, внутри обрушились конструкции. Канал утверждает, что в данное время горят пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи здания, есть риск обрушения кровли. По данным канала, на место происшествия вылетел второй спасательный вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его данным, пожарных уже осмотрели, от госпитализации они отказались.

Двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения. Их уже осмотрели — от госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет, — сообщил он.

Также он сообщил еще об одном пострадавшем. 34-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации больницы имени М. В. Гольца во Фрязино, его подключили к ИВЛ. По данным губернатора, на месте работают 16 бригад скорой помощи.

Тем временем стало известно о причинах взрыва в здании, который вызвал пожар. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах, это мог быть газовый баллон.