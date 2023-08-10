Оставленный на подоконнике дезодорант привел к пожару в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногорске оставленный на подоконнике дезодорант стал причиной пожара в 15-этажном панельном доме на Подмосковном бульваре, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, это случилось днем 9 августа. Огонь вспыхнул в квартире на 11-м этаже после того, как баллончик взорвался на солнце.

По данным канала, аэрозольный дезодорант на подоконнике оставил 58-летний хозяин квартиры. Баллончик пролежал под палящим солнцем несколько часов, пока не взорвался и не вспыхнул пожар. Мужчина выскочил на улицу и вызвал пожарных.

Пламя распространилось на площади шесть квадратных метров. Прибывшим на место пожарным удалось справиться с огнем за час. По информации канала, в результате ЧП никто не пострадал.

На кадрах с места событий видно, как из окна горящей квартиры валит густой черный дым.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в квартире на 12-м этаже.

9 августа в городе Курчатове под Курском загорелась крыша жилого пятиэтажного дома. Спустя пару часов после того, как пожарные потушили кровлю, огонь вспыхнул уже на крыше соседней пятиэтажки. По данным МЧС, сведений о пострадавших не поступало.