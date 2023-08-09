В Курчатове через пару часов после пожара в доме загорелось соседнее здание

Фото: ГУ МЧС России по Курской области

В Курчатове загорелась крыша еще одного пятиэтажного дома, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Курской области. Пожар вспыхнул спустя пару часов после того, как пожарные потушили кровлю соседнего здания. Сведений о пострадавших не поступало.

В 13:40 поступило сообщение о загорании на кровле пятиэтажного жилого дома в Курчатове. К месту возгорания прибыли три подразделения. Происходит горение на площади 50 квадратных метров. <...> Несколькими часами ранее огнеборцы ликвидировали возгорание на крыше соседнего дома, — сообщили в МЧС.

О первом пожаре стало известно около 11:40. Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание на крыше жилого дома, распространившее на площади 60 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. При пожаре из здания эвакуировали 13 человек. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Подмосковье загорелось здание отдела полиции в Мытищах. Причины возгорания пока неизвестны. Прибывшие на место огнеборцы потушили пожар. В региональном главке МЧС сообщили, что пламя охватило площадь в три квадратных метра, в результате инцидента никто не пострадал.