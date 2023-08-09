В Мытищах загорелось здание 1-го отдела полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В здании 1-го отдела полиции, расположенном на улице Абрамова в Мытищах, произошёл пожар, сообщает Telegram-канал «112». На место был отправлен наряд МЧС России, открытое горение успешно ликвидировано. Причины пожара не установлены.

Предполагается, что возгорание возникло утром 8 августа в серверной отдела полиции. Представители пресс-службы управления МЧС по Московской области позднее подтвердили информацию о месте возгорания. Его площадь составила три квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, заявили в ведомстве.

Днем ранее, 7 августа, возник пожар на заводе по производству акриловых ванн в Волгоградской области. Площадь возгорания составила шесть тысяч квадратных метров. К тушению пожара были привлечены 30 человек и 6 единиц техники. Позднее пожар удалось локализовать на площади 4,1 тысячи квадратных метров. Предполагается, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети.

В минувший вторник, 8 августа, в Астрахани произошел взрыв газа в жилом доме. По данным регионального управления МЧС, в результате взрыва погибли два человека, еще четыре человека пострадали. К тушению пожара привлекли 7 единиц техники и 19 человек личного состава, ГКУ «Волгоспас» также направило одну единицу техники и четыре специалиста. Причины взрыва пока неизвестны, проводится проверка.