В городе-спутнике Курской АЭС начался сильный пожар МЧС: сильный пожар начался на крыше жилой пятиэтажки в Курчатове Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный пожар вспыхнул на крыше жилой пятиэтажки в городе Курчатов Курской области, сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале. По информации ведомства, площадь возгорания составила 60 квадратных метров, пожар на данный момент ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

В 11:38 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании на крыше пятиэтажного жилого дома. <...> Пожар был ликвидирован на площади 60 квадратных метров, — говорится в сообщении МЧС.

Ведомство отмечает, что из дома эвакуировали 13 человек, сейчас на месте ЧП устанавливают причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в здании 1-го отдела полиции, расположенном на улице Абрамова в Мытищах, произошёл пожар. На место был отправлен наряд МЧС России, открытое горение успешно ликвидировано. Причины пожара не установлены. Предполагается, что возгорание возникло утром 8 августа в серверной отделения. Представители пресс-службы управления МЧС по Московской области позднее подтвердили NEWS.ru информацию о месте возгорания. Его площадь составила три квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал, заявили в ведомстве.