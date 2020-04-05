Оперштаб: больше половины заболевших за сутки в Москве младше 45 лет

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Оперативный штаб Москвы по противодействию коронавирусной инфекции сообщил, что среди новых заболевших в столице — 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет.

189 человек — от 46 до 65 лет, 78 человек — старше 65 лет, 23 из них — старше 80 лет. Коронавирусная инфекция подтверждена также у 19 детей. Всего в Москве за последние сутки коронавирус диагностирован у 53 человек.

NEWS.ru писал, что сотрудники Роспотребнадзора выдали в Москве 21 065 постановлений об изоляции людям, которые контактировали с заболевшими или прибыли из неблагополучных стран. В ведомстве подчеркнули, что в случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности.

В Москве введён режим самоизоляции с вечера 30 марта. Жителям столицы разрешено выходить из дома до ближайшего магазина или аптеки, чтобы вынести мусор или погулять с собакой не дальше 100 метров от дома. Также разрешено ездить на работу. В общественных местах нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.