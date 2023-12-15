Новогодний салют отменили в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодний салют отменили в городе Балашихе Московской области, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, такое решение приняла местная администрация. В 2022 году праздничные фейерверки были отменены в Новый год в Москве и регионе на фоне проведения спецоперации, за это голосовали сами жители.

В Балашихе точно фейерверков не будет, в этом году все фейерверки отменены. В соседних районах, возможно, тоже отменили, — говорится в сообщении.

Ранее новогодние и рождественские салюты отменили в Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский уточнил, что все сэкономленные средства планируется направить на поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции на Украине.

Также без фейерверков на Новый год останется Уфа. Власти отказались от запусков салютов, решение принял организационный комитет по подготовке праздника. При этом торжественные мероприятия состоятся, их проведут на главной площади города.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что правительствам российских городов следует проявить сдержанность в вопросе украшения улиц к новогодним праздникам. По его словам, такой подход необходим, чтобы не обидеть близких военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине.