«Нужно скромнее»: глава СПЧ об украшении городов к Новому году на фоне СВО Фадеев: украшение городов к Новому году не должно обижать близких участников СВО

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Киев, Украина

Властям российских городов следует проявить сдержанность в вопросе украшения улиц к новогодним праздникам, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, которые приводит ТАСС, такой подход необходим, чтобы не обидеть близких военнослужащих, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Я считаю, что нужно скромнее <...>, как-то надо выдержанно [подходить]. Надо у себя спросить, я имею в виду начальников, мэров, начальников городов разных, у себя спросите: «Это как выглядит — умеренно, деликатно, не будут люди обижаться, жены, например, матери, чьи мужья и сыновья на фронте, они как к этому отнесутся?» — посоветовал Фадеев.

При этом он добавил, что против запрета торжеств из-за СВО. По словам правозащитника, совсем отказываться от празднования Нового года не следует.

Ранее сообщалось, что власти Уфы отказались от запусков салютов и фейерверков в новогоднюю ночь. Решение принял организационный комитет по подготовке праздника. При этом торжественные мероприятия состоятся. Их проведут на главной площади города.

До этого аналогично решение было принято в Сочи. Мэр города Алексей Копайгородский пояснил, что сэкономленные средства направят на поддержку российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции (СВО) на Украине.