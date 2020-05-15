Назвавшую себя «супертёлочкой» судью досрочно лишили полномочий на Кубани

https://static.news.ru/photo/2cbe98a0-96b3-11ea-a5e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

На Кубани за нарушение этики уволили прославившуюся благодаря YouTube-ролику судью. Решение о лишении полномочий приняла Квалификационная коллегия судей Краснодарского края.

Компрометирующее видео появилось на YouTube в середине апреля. В кадре женщина, находясь на отдыхе, поднимает тост за себя, называя себя «супертёлочкой» и «сексуальной кошечкой». При этом она использует ряд других, в том числе и нецензурных эпитетов. В описании к ролику сообщается, что в кадре — мировой судья из Новокубанского района Краснодарского края Переверзева Е. А.

После появления публикации квалификационная коллегия судей начала проверку. В итоге она пришла к выводу, что Переверзева допустила поведение, умаляющее авторитет судебной власти и причиняющее ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Заявление самой Переверзевой об уходе в отставку отклонили. Вместо этого на неё наложили дисциплинарное взыскание «в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением 7-го квалификационного класса».

Ранее NEWS.ru писал, что бывший судья Арбитражного суда Свердловской области Олег Гаврюшин пойдёт под суд за покушение на получение крупной взятки. Его сын, выступивший посредником в передаче незаконного вознаграждения, приговорён к семи с половиной годам лишения свободы.