Судью из Краснодара проверят за видео с тостом о «сексуальной кошечке»

https://static.news.ru/photo/31dc1818-7e5c-11ea-a176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края начала проверку по факту размещения видеоролика на видеохостинге YouTube. На записи женщина, которая является мировым судьёй из Новокубанского района, произносит нецензурный тост.

За свою супер-тёлочку, за вредную, кричащую, истеричную, сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна за мою любимую девочку сладкую, — говорит она.

После этого женщина выпивает содержимое из бокала и закусывает шоколадкой. Многие пользователи Сети вступились за неё. По их мнению, вне работы судья имеет право отдохнуть и расслабиться. Однако коллегия придерживается иного мнения.

По факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, размещенного в сети Интернет, Квалификационной коллегией судей Краснодарского края проводится проверка, — заявили в организации.

Ранее NEWS.ru сообщал о другом инциденте с видеороликом. Во время дистанционного урока школьникам из Саратова включили порно через сервис Zoom.