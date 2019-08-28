https://static.news.ru/photo/f1e800b6-c996-11e9-895b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сын экс-судьи Арбитражного суда Свердловской области Олега Гаврюшина приговорён к 7,5 годам лишения свободы за передачу взятки отцу.

Согласно решению суда, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Сам Гаврюшин обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере. В 2018 году он намеревался получить незаконное вознаграждение в размере 14 млн рублей за вынесения решения в пользу истца по одному из своих дел. Возбуждённое в отношении него уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте СКР.

Ранее News.ru писал, что суда за взятку ожидает бывший замгубернатора Псковской области Александр Кузнецов. Обеспечив строительной фирме победу в аукционе на заключение госконтракта, он получил от её руководителя скидку купленный дом в 1,35 млн рублей.