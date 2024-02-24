Над Курском сработали средства ПВО Старовойт: в небе над Курском и Курским районом работает ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система ПВО сработала в небе над Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал граждан сохранять спокойствие.

В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие! — написал губернатор в личном Telegram-канале.

Подробностей о происшествии не поступало.

Ранее Старовойт заявил, что на территории Курской области была объявлена ракетная опасность. Он призвал население укрыться в помещениях без окон или на подземном паркинге.

До этого ракетная опасность объявлялась на территории региона 17 февраля. Тогда Старовойт отмечал, что в регионе была запущена система оповещения населения. Перед этим Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, они были обесточены.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о пресечении атаки беспилотника в регионе. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. До этого он также говорил об атаке ВСУ на населенный пункт Борок в Погарском районе. По его сведениям, украинская армия использовала кассетные снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. В результате обстрела повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Никто не пострадал.