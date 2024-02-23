Богомаз сообщил о срыве атаки беспилотника в Брянской области Богомаз: БПЛА уничтожен над Стародубским муниципальным округом Брянской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российские средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. <...> Оперативные службы работают на месте, — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

Ранее Богомаз заявил об атаке ВСУ на населенный пункт Борок в Погарском районе. По его сведениям, украинская армия использовала кассетные снаряды, выпущенные из ракетной системы залпового огня. В результате обстрела повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Никто не пострадал.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 22 февраля предотвратили атаку со стороны ВСУ в Ростовской и Брянской областях. Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник и ракету С-200.

Также стало известно, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, ранения получили водитель и пассажир. За сутки Вооруженные силы Украины выпустили 50 артснарядов по региону, отметил он.