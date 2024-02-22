Украинский дрон атаковал автобус с пассажирами в Херсонской области Сальдо: дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус в Херсонской области, ранены двое

Украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Херсонской области, ранения получили водитель и пассажирка, заявил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его словам, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили 50 артснарядов по региону.

На дороге Новая Каховка — Тополевка украинские террористы направили FPV-дрон на движущийся маршрутный автобус с пассажирами. Водителю удалось сманеврировать, благодаря чему взрыв произошел снаружи. Однако осколками был ранен сам водитель и одна из пассажирок, — написал он.

Губернатор пояснил, что водителю была оказана медицинская помощь на месте. Пострадавшую женщину доставили в больницу, добавил он.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили атаку на город Энергодар в Запорожской области. Как сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз, украинские войска ударили по населенному пункту дронами-камикадзе. Он добавил, что по меньшей мере три атаки пришлись на центр города.

В конце января ВСУ нанесли удар с применением беспилотников по автомобилям волонтеров и гуманитарному штабу в центре Новой Каховки. Как рассказал глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в результате налета пострадала 70-летняя женщина.