ВСУ атаковали российский регион кассетными снарядами Богомаз сообщил об ударе ВСУ по Брянской области кассетными снарядами

Фото: Volodymyr Strumkovskiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины ударили по населенному пункту Борок Погарского района Брянской области из РСЗО кассетными снарядами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, повреждения получили здание автосервиса и два автомобиля. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

Украинские террористы произвели обстрел из РСЗО кассетными снарядами населенного пункта Борок Погарского района. Пострадавших нет, — написал глава региона.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО в ночь на 22 февраля предотвратили атаку со стороны ВСУ в Ростовской и Брянской областях. Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник и ракету С-200.

Богомаз уточнил, что дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Также стало известно, что украинский дрон атаковал пассажирский автобус в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, ранения получили водитель и пассажир. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили 50 артснарядов по региону, отметил он.