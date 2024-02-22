ВСУ ночью попытались атаковать два российских региона МО: силы ПВО предотвратили атаку ВСУ в Ростовской и Брянской областях

Фото: МО Украины

Силы ПВО предотвратили атаку со стороны ВСУ в Ростовской и Брянской областях, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник и ракету С-200.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200, — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, беспилотник был уничтожен над территорией Брянской области, а ракета — в пределах границ Ростовской области.

В свою очередь, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинский беспилотник попытался атаковать регион в ночное время. По его словам, дрон самолетного типа уничтожен силами ПВО над территорией Клинцовского района. Он отметил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявлял, что Вооруженные силы Украины обстреляли Суджанский и Кореневский районы. Прилеты зафиксированы в селах Гоголевка, Троицкое и Гордеевка, а также на хуторе Олешня. Он уточнил, что пострадавших среди местных жителей нет. При этом известно о попадании снаряда в ангар частного предприятия в Гоголевке.