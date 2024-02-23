Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Старовойт. Он призвал население укрыться в помещениях без окон или на подземном паркинге.

Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, - говорится в сообщении.