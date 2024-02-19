Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он обратился к местным жителям с просьбой укрыться в безопасных местах.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая), — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал объект связи в Белгородской области. По его словам, атака противника произошла в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа.

До этого ракетная опасность была объявлена в городе Валуйки Белгородской области. Там призвали местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

Аналогичный сигнал поступал в регионе в ночь на 17 февраля. Тогда ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Чуть ранее предупреждение было выпущено в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.