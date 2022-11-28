Момент массовой аварии на Горьковском шоссе в Подмосковье попал на видео

Фото: vk.com/podslushanonoginske

Момент аварии с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей в Подмосковье на Горьковском шоссе попал на видео. На кадрах с видеорегистратора участника ДТП видно столкновение с несколькими машинами.

В Подмосковье на Горьковском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы.

Инцидент произошел в 14:30 на 50-м км трассы М-7 «Волга». По предварительной информации, столкнулись две грузовые машины, из-за чего один из большегрузов выехал на встречную полосу дорожного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями и одним микроавтобусом.

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

До этого в Москве легковой автомобиль сбил на тротуаре мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. В результате женщина и один ребенок погибли, второй был госпитализирован. За рулем автомобиля была 37-летняя женщина, она задержана. Согласно результатам медосвидетельствования, в момент аварии она находилась в состоянии наркотического опьянения.