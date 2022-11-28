Два человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье на Горьковском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали два человека, они госпитализированы.

Предварительно, происшествие произошло в 14:30 мск, на 50 км трассы М-7 «Волга» (Горьковское шоссе). Предварительно, произошло попутное столкновение двух грузовых машин, вследствие чего один из грузовиков совершил выезд на встречную полосу дорожного движения и совершил столкновение с двумя легковыми автомобилями и одним микроавтобусом. В результате ДТП двое граждан получили телесные повреждения, на данный момент они госпитализированы. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД, движение затруднено, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве легковой автомобиль сбил на тротуаре мать с двумя детьми, один из которых находился в коляске. В результате женщина и один ребенок погибли, второй был госпитализирован. За рулем автомобиля была 37-летняя женщина, она задержана. Согласно результатам медосвидетельствования, в момент аварии она находилась в состоянии наркотического опьянения.