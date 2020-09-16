Метеоролог дала советы, как одеваться в сентябре, чтобы не заболеть

https://static.news.ru/photo/7024eaa6-f813-11ea-beb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Осенняя погода очень обманчива, и дневная температура в 18–20 градусов в сентябре по ощущениям совершенно не похожа на ту же в июле. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова посоветовала москвичам надевать с утра лёгкие куртки, так как воздух за ночь успевает «совершенно остыть».

В сентябре солнце у нас светит гораздо меньшее время, всего 12 часов, и естественно, что прогрев дневной гораздо меньше, а ночь уже длинная, — рассказала «Москве 24» Позднякова.

Она пояснила, что когда метеорологи называют минимальную суточную температуру, они имеют ввиду ночное время, с 4 до 7-8 часов утра. Поэтому всем, кто ранним утром выходит на работу, выбирать нужно осеннюю одежду, но и утепляться особо не стоит, так как днём ещё будет тепло.

В ближайшие дни в дневное время температура воздуха будет повышаться до 20–22 градусов. Этот интервал тёплой температуры осенью очень короткий. Температура в максимальной зоне держится 2-3, максимум 5 часов. На практике это время от 14 до 16 часов, — уточнила Позднякова.

При этом, уже после 18 часов температура начинает резко снижаться, поэтому куртка пригодится и вечером. Метеоролог посоветовала не пренебрегать верхней одеждой, потому что в такие переходные периоды легче всего подхватить простуду.

Как писал NEWS.ru, жителей российской столицы на текущей неделе ждёт по-настоящему летняя погода, но только на один день: 17 сентября в Москву вернётся тепло. В этот день воздух в столице прогреется до 22 градусов, ожидается ливень и гроза. Причиной тому послужит атлантический циклон, который придёт в Москву в четверг. Средняя суточная температура вернётся к значению 15–16 градусов, что является летними показателями. Но уже в пятницу, 18 сентября, погода вернётся в осень.