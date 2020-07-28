Медики подтвердили коронавирус у 72 вахтовиков в Красноярском крае

https://static.news.ru/photo/61b1912a-d0dd-11ea-8c17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у 72 сотрудников золотодобывающего Васильевского рудника, который расположен в Мотыгинском районе на севере Красноярского края.

Сначала 25 и 26 июля диагноз COVID-19 поставили 56 вахтовикам, а 27 июля — ещё 16 золотодобытчикам, передаёт «МК в Красноярске».

Сейчас на руднике проводят санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ещё прошедшей весной большие стройки в отдалённых регионах России превратились в очаги заражения COVID-19. Туда стекается со всей страны большое количество людей, которые живут вместе на маленькой территории. Зачастую компании очень неохотно разбираются с проблемой и рабочим приходится жаловаться публично, это не всегда проходит без последствий.

В начале мая анализы на коронавирус показали положительный результат у 53 вахтовых рабочих на двух месторождениях Уватского района в Тюменской области. Чтобы исключить распространение инфекции, Роспотребнадзор запретил с 12 мая заезд вахтовиков в обсерваторы области без результатов обследования, которое они обязаны пройти по месту жительства не ранее чем за три дня до въезда на территорию субъекта. За 48 часов до отправки на вахту работники должны были вновь пройти тест на коронавирус.

Позднее главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тысяч человек, у трети из них предварительно был показан положительный результат. При этом у заражённых заболевание протекает бессимптомно, писал NEWS.ru.