В Тюменской области 53 вахтовика заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/47f198c2-8ef5-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Моор/vk.com

Анализы на коронавирус показали положительный результат у 53 вахтовых рабочих на двух месторождениях в Тюменской области.

На территории Тюменской области зарегистрированы 589 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Показатель заболеваемости составляет 38,8 на 100 тысяч населения. Из них 53 случая зарегистрированы на двух месторождениях Уватского района, — говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Чтобы исключить распространение инфекции, ведомство запретило с 12 мая заезд вахтовиков в обсерваторы области без результатов обследования, которое они обязаны пройти по месту жительства не ранее чем за три дня до въезда на территорию субъекта. За 48 часов до отправки на вахту работники должны вновь пройти тест на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что главный внештатный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова после поездки в Якутию сообщила, что на Чаяндинском месторождении прошли тестирование на коронавирус около 10 тыс. человек, у трети из них предварительно показан положительный результат. При этом у заражённых заболевание протекает бессимптомно.

ВОЗ 11 марта 2020 года объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.