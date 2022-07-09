В Якутии из-за ливней ушло под воду целое село В якутском селе Суордах затопило 88 жилых домов после череды ливней

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88 жилых домов в якутском селе Суордах ушли под воду после череды ливней, передает URA.RU. Из населенного пункта были эвакуированы 326 человек, 78 из которых — дети.

Часть жителей села разместили в спортзале местной школы. Другие уехали к родственникам и друзьям. Скот успели перегнать на безопасную высоту.

По прогнозам синоптиков, ситуация может ухудшиться в ближайший сутки, поскольку проливные дожди не прекращаются. Вода прибывает со скоростью пять сантиметров в час. Объявлен режим ЧС.

Ранее в Якутии 18 человек, включая троих детей, пострадали из-за урагана. Ветер снес ларьки, палатки и заборы.