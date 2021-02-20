Глава Якутии стал первым российским губернатором в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/79fe26a4-738e-11eb-b0f7-96000091f725_660.jpg Айсен Николаев Фото: vk.com/aisennikolaev14

Губернатор Якутии Айсен Николаев стал первым главой российского региона, который завёл аккаунт в новой соцсети Clubhouse.

По словам его пресс-секретаря Афанасия Ноева, Николаев будет там читать лекции и общаться с людьми.

Айсен Сергеевич будет читать там лекции. И ещё он говорит, что можно это для общения с населением использовать — чтобы люди могли с руководством общаться, — сообщил изданию «Подъём» Ноев.

Пресс-секретарь также отметил, что Николаев стал первым из губернаторов и первым из якутских чиновников, кто зарегистрировался в этой соцсети. Его примеру уже последовали некоторые министры регионального правительства.

Как писал NEWS.ru, десятиклассница из челябинской школы Настя Щербатова, также являющаяся активисткой Российского движения школьников в направлении «Наука», предложила американскому предпринимателю и основатель SpaceX Илону Маску устроить онлайн-дискуссию в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос. Соответствующее предложение она опубликовала на своей странице в Twitter, а также продублировала сообщение в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что вдохновилась инициативой американской школьницы Саманты Смит, которая вела переписку с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в период холодной войны.

Ранее Илон Маск предложил в социальной сети Clubhouse пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Clubhouse, запущенный в марте 2020 года, является приложением для голосового общения, доступным только по приглашениям. В мире им пользуется более 5 млн человек.