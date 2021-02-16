Школьница из Челябинска предложила Илону Маску пообщаться в Clubhouse

https://static.news.ru/photo/57e1b7da-70f4-11eb-a0a0-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-image via www.imago-images.de/Global Look Press

Десятиклассница из челябинской школы Настя Щербатова, также являющаяся активисткой Российского движения школьников в направлении «наука», предложила американскому предпринимателю и основатель SpaceX Илону Маску устроить онлайн-дискуссию в честь 60-летия полёта Юрия Гагарина в космос.

Соответствующее предложение она опубликовала на своей странице в Twitter, а также продублировала сообщение в соцсети «ВКонтакте».

Возможно, вы захотите пообщаться со мной и такими, как я. 12 апреля исполнится 60 лет первому полёту человека в космос. С того самого полёта, который предопределил будущее человечества. Мы живём на разных континентах, но космос у нас один! Приглашаю вас в этот день в Clubhouse поговорить о нашей мечте с российскими школьниками! — цитирует девочку РИА Новости.

Она добавила, что вдохновилась инициативой американской школьницы Саманты Смит, которая вела переписку с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым в период холодной войны.

У нас одна задача: развитие нашего общего дома — планеты Земля — и плодотворное изучение космических просторов. Мы из разных стран и полушарий, но точно найдём общий язык, — указала школьница.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предложил в социальной сети Clubhouse пообщаться с президентом России Владимиром Путиным.

Clubhouse, запущенный в марте 2020 года, является приложением для голосового общения, доступным только по приглашениям. В мире им пользуется более 5 млн человек.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал предложение Маска интересным, однако отметил, что Путин не пользуется социальными сетями лично. Он пообещал, что в Кремле изучат данное предложение.