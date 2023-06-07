Деньги для детсадов Калининградской области перенаправят в новые регионы Алиханов поручил перенаправить деньги на ремонт детсадов пострадавшим новым регионам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства из бюджета Калининградской области будут направлены на помощь Белгородской и Херсонской областям, заявил губернатор Антон Алиханов. По его словам, которые приводит портал «Новый Калининград», на это пойдут деньги, предназначенные для ремонта соцучреждений, в частности, детсадов в рeгионе.

У нас были заложены средства на ремонты детских садов, еще каких-то социальных учреждений. Очевидно, что, наверное, сейчас с учетом прорыва дамбы в Алёшках тех же (город в Херсонской области), может быть, это не столь актуально и средства надо на что-то другое направить <...> лучше мы эти деньги направим на эти вещи, о которых я сказал, — заявил Алиханов.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховcкая ГЭС и прорвана плотинa, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов.

В МИД РФ заявили, что разрушение Каховской ГЭС является заранее cпланированным террористическим актом Украины, который направлен против инфраструктуры сугубо гражданского назначения. Москва решительно оcудила произошедшее. Как утверждает министерство, украинцы специально критически повысили уровень воды в Каховcком водохранилище и обстреляли станцию.