Четыре школьника потеряли сознание в Петербурге и попали в реанимацию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре школьника отравились неизвестным веществом в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По информации издания, подростков увезли из ТЦ в Колпино, куда они пришли и потеряли сознание с разницей в три-четыре минуты.

Всего 18 мая в детскую больницу № 5 попали два ученика восьмого класса, девятиклассник и семиклассник. У них, по предварительным данным, острое отравление неизвестным веществом.

По информации «Фонтанки» трое подростков живут в хороших семьях, а один считается неблагополучным.

Ранее в Кургане 14-летний школьник впал в кому после интимной переписки в Telegram. Дедушка обнаружил внука без сознания в обнаженном виде и вызвал скорую помощь. Шестиклассник зарегистрировался в чате для знакомств эротического содержания с телефона, где был снят родительский контроль. В чате учащегося попросили выполнить ряд заданий. Школьник согласился. После выполнения последнего задания он потерял сознание.

До этого в Саратовской области школьники отравились жидкостью для вейпа. Семерым подросткам потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.