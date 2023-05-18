В Кургане шестиклассник впал в кому после интимной переписки в Telegram

Фото: Shutterstock

Telegram-канал Ural Mash сообщает, что в Кургане 14-летний школьник впал в кому после интимной переписки в Telegram. По информации канала, дедушка обнаружил внука без сознания в обнаженном виде и вызвал скорую помощь.

По информации канала, шестиклассник зарегистрировался в чате для знакомств эротического содержания с телефона, где был снят родительский контроль. В чате учащегося попросили выполнить ряд заданий. Школьник согласился. После выполнения последнего задания он потерял сознание.

Подростка доставили в больницу, где его состояние удалось стабилизировать. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Саратовской области школьники отравились жидкостью для вейпа. Семерым подросткам потребовалась медицинская помощь.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что 36-летний старший лейтенант изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания в Санкт-Петербурге. По информации канала, военный развращал подростка в течение двух дней. Старшего лейтенанта задержали.