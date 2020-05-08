Бурятия продлевает карантин до конца мая

https://static.news.ru/photo/f91e00ee-926b-11ea-95c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Бурятии продлевают ограничительные меры по коронавирусу до конца мая. В регионе зарегистрировано 570 случаев заражения, из которых 171 человек вылечился, пять умерли.

Соответствующий указ был подписан 9 мая. Ограничения всё так же касаются режима самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих заболевания, за исключением тех, кто едет на машине на дачу, сообщает пресс-служба правительства республики.

Остальные обязаны не покидать места проживания, разрешается ездить на работу, дачу, к родственникам, обращаться за неотложной медицинской помощью.

Продолжают оставаться закрытыми точки общественного питания, объекты розничной торговли, торговые и торгово-развлекательные центры. С 10 мая в регионе заработают 15 новых категорий предприятий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении мер, введённых в городе из-за пандемии коронавируса. Ограничения будут действовать до 31 мая.