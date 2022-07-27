Baza: десятки жителей Воронежа стали обладателями «Z-мобилей» Baza: неизвестный в Воронеже нанес букву Z на припаркованные автомобили

Фото: Социальные сети

В Воронеже неизвестный минувшей ночью прошел по городу и нанес на автомобили неофициальный символ российской спецоперации на Украине — литеру Z, пишет Telegram-канал Baza. По его сведениям, надписи на припаркованные машины наносились при помощи баллончика с красной краской.

Десятки жителей Воронежа стали обладателями Z-мобилей, — пишет Baza.

Ранее на общественных пляжах в Туапсе стали включать патриотические аудиозаписи, которые выражают поддержку российской спецоперации на Украине. В сообщениях звучит короткая речь диктора, затем раздается музыка.

Ситуацию прокомментировали местные власти. Они рассказали, что таким образом стараются выразить поддержку солдатам и офицерам ВС РФ. Записи включают не только на пляжах, но и в аквапарках, и в торговых центрах.