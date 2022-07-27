В Воронеже неизвестный минувшей ночью прошел по городу и нанес на автомобили неофициальный символ российской спецоперации на Украине — литеру Z, пишет Telegram-канал Baza. По его сведениям, надписи на припаркованные машины наносились при помощи баллончика с красной краской.
Десятки жителей Воронежа стали обладателями Z-мобилей, — пишет Baza.
Ранее на общественных пляжах в Туапсе стали включать патриотические аудиозаписи, которые выражают поддержку российской спецоперации на Украине. В сообщениях звучит короткая речь диктора, затем раздается музыка.
Ситуацию прокомментировали местные власти. Они рассказали, что таким образом стараются выразить поддержку солдатам и офицерам ВС РФ. Записи включают не только на пляжах, но и в аквапарках, и в торговых центрах.