Автор видео о контрабанде драгоценностей для чиновников найдена мёртвой

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области Наталья Кравченко найдена мёртвой. Тело женщины обнаружил её сын.
Смерть экс-парламентария подтвердили в силовых структура региона. Её причины пока не установлены.
В 2017 году Кравченко была осуждена на три года за контрабанду драгоценностей. Её задержали в аэропорту и при досмотре нашли незадекларированные бриллианты на сумму $134 тысячи.
В 2019 году экс-депутат записала серию видеороликов, в которых рассказала о коррупции во властных структурах региона. При этом она отметила, что возила драгоценности из-за рубежа для местных чиновников и назвала имена некоторых из них,
Ранее NEWS.ru писал о задержании экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова. Он подозревается в организации заказных убийств.
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