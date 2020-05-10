Автор видео о контрабанде драгоценностей для чиновников найдена мёртвой

https://static.news.ru/photo/a474a9f6-92d6-11ea-bc7f-fa163e074e61_660.jpg Наталья Кравченко Фото: Наталья Кравченко/vk.com

Бывший депутат Заксобрания Ростовской области Наталья Кравченко найдена мёртвой. Тело женщины обнаружил её сын.

Смерть экс-парламентария подтвердили в силовых структура региона. Её причины пока не установлены.

В 2017 году Кравченко была осуждена на три года за контрабанду драгоценностей. Её задержали в аэропорту и при досмотре нашли незадекларированные бриллианты на сумму $134 тысячи.

В 2019 году экс-депутат записала серию видеороликов, в которых рассказала о коррупции во властных структурах региона. При этом она отметила, что возила драгоценности из-за рубежа для местных чиновников и назвала имена некоторых из них, сообщает сайт 1rnd.ru.

Ранее NEWS.ru писал о задержании экс-депутата Заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова. Он подозревается в организации заказных убийств.