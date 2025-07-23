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Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 07:45

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 июля

ВС Украины ВС Украины Фото: Volodymyr Trasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 июля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 июля

Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Воздушные атаки были зафиксированы над семью регионами страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Основная часть воздушных целей (28 БПЛА) была нейтрализована над Брянской областью. Еще 10 дронов сбито над Курской областью, шесть — над Ростовской, четыре — над Орловской.

«Уничтожен один БПЛА над территорией Калужской области, один над территорией Тульской области, один над территорией Липецкой области», — указано в сообщении.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами Новочеркасск Ростовской области. По информации Telegram-канала Mash, обломки сбитых БПЛА упали в центральной части города. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

По данным канала, основной целью атаки являлась Новочеркасская ГРЭС. Как сообщают очевидцы, один из дронов был уничтожен силами ПВО в районе Троицкой площади.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 23 июля в пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога прозвучали многочисленные взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников типа «Лютый». Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Очевидцы в беседе с SHOT сообщили о двух — пяти взрывах в ростовском пригороде и как минимум пяти в Таганроге. По данным канала, в небе наблюдались яркие вспышки, а также гремел характерный звук низко летящих дронов.

Российские средства противовоздушной обороны в ходе боевой работы уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате атаки пострадавших зафиксировано не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

«Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется», — следует из заявления.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Ночью 22 июля киевский режим снова предпринял попытку атаковать территорию региона, написал в своем Telegram-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. МО РФ ситуацию не комментировало.

«В результате боевой работы подразделений ПВО Минобороны России три беспилотника ВСУ были уничтожены. Пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано», — отметил политик.

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

В результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата в Бердянске пострадали территории детского дошкольного учреждения и пожарно-спасательной части, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, спасатели оперативно провели эвакуацию людей.

«Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы», — писал глава региона.

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