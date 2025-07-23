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Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 03:47

Над Тульской областью уничтожили более десятка дронов ВСУ

Миляев: средства ПВО сбили 12 беспилотников над территорией Тульской области

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны в ходе боевой работы уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, в результате атаки пострадавших зафиксировано не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Пострадавших нет. Информация о возможных повреждениях из-за падения обломков БПЛА уточняется, — следует из заявления.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 23 июля в пригородах Ростова-на-Дону и Таганрога прозвучали многочисленные взрывы, связанные с работой систем противовоздушной обороны. По предварительным данным канала, российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников типа «Лютый».

До этого газета Financial Times со ссылкой на украинские данные обнародовала статью о применяемой «роевой тактике» ВС России по прорыву обороны ВСУ. По ее информации, войска РФ наносят массированные удары по позициям противника, что позволяет им быстро добиваться результатов на поле боя.

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