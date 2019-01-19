Легкомоторный самолёт врезался в озеро в Братске

Легкомоторный самолёт совершил неудачную посадку на водохранилище в Братске. Воздушное судно воткнулось в лёд носовой частью.
По данным очевидцев, пилоту не понадобилась помощь — он смог самостоятельно выбраться из кабины.
Практически сразу после посадки рядом приземлился вертолёт. Информации о причинах происшествия нет, сообщается в группе «Вести-Иркутск» во «ВКонтакте».
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции привлекли к административной ответственности женщину, устроившую пьяный дебош на борту самолёта, который экстренно сел в Волгограде. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, воздушное судно выполняло рейс Москва — Дубай, когда пять пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия.