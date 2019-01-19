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Женщина ответит за пьяный дебош в самолёте

Patrick Fallon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности женщину, устроившую пьяный дебош на борту самолёта, который экстренно сел в Волгограде.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, воздушное судно выполняло рейс Москва-Дубай, когда пять пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия. Двое из них были доставлены в больницу после приземления.

Во время посадки 28-летняя женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, начала проявлять агрессию и ругаться матом на других пассажиров и экипаж самолёта.

Волк отметила, что в связи с неадекватным поведением, командир принял решение отказать ей в полёте.

«Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции», — сообщила представитель МВД.

Она добавила, что в отношении женщины составлен протокол о мелком нарушении.

Ранее News.ru писал, что бывший нападающий «Нефтехимика» Ярослав Косов устроил пьяный дебош в одном из отелей Казани в конце декабря 2018 года. После этого клуб расторг контракт со спортсменом. Инцидент произошёл в отеле «Марриот», где хоккеист остался, не попав в заявку на матч с «Ак Барсом». 


#москва #самолет #аэропорт #дубай #Волгоград #дебош #пьянство
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