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Мирзиёев соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев kremlin.ru

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

политика [ версия для печати ]

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Магнитогорске.

Соответствующую телеграмму он направил российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее News.ru писал, что молдавский лидер Игорь Додон также выразил соболезнования россиянам в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома.

Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.


#путин #мирзиеев #ВЗРЫВ #ГАЗ #соболезнования #магнитогорск
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