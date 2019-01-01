Мирзиёев соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в Магнитогорске.
Соответствующую телеграмму он направил российскому лидеру Владимиру Путину.
Ранее News.ru писал, что молдавский лидер Игорь Додон также выразил соболезнования россиянам в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома.
Взрыв в жилом здании по проспекту Карла Маркса произошёл утром 31 декабря. Полностью обрушился один из подъездов с первого по десятый этаж. Разрушены 25 квартир, ещё 10 повреждены частично. Восемь человек погибли, пятеро находятся в больнице. Судьба 36 человек до сих пор неизвестна.