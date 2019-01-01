Президент Молдавии посочувствовал трагедии в Магнитогорске

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Молдавский лидер Игорь Додон выразил соболезнования россиянам в связи с гибелью людей при обрушении жилого дома в Магнитогорске. Соответствующую телеграмму он направил на имя президента РФ Владимира Путина.

«От имени моих соотечественников и от себя лично выражаю сочувствие российскому народу и прошу передать семьям погибших наши искренние соболезнования», — отметил Додон в послании, опубликованном на сайте президентуры Молдовы.

Он также добавил, что жители республики солидарны с народом России и выражают ему свою поддержку.

Ранее News.ru сообщил о том, что под завалами дома в Магнитогорске спасатели обнаружили тело восьмого погибшего, но пока не извлекли его. По словам сотрудников МЧС, это взрослый человек, личность его пока не установлена. Тела остальных семи жертв, которые были найдены ранее, уже опознаны.