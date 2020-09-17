Захарова призвала США не увязывать ДСНВ с не относящимися к нему темами

https://static.news.ru/photo/fd3472e8-f8ec-11ea-af43-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты пытаются увязать продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с вопросами, которые никак не относятся к этому делу.

Российские официальные лица неоднократно обозначали свою позицию по этому вопросу. Мы уже длительное время в контактах с американской стороной публично высказываемся за продление Договора о СНВ, — отметила политик.

По её словам, российская сторона готова подписать договор, который рассчитан на пять лет, без каких-либо предварительных условий. Однако «мяч в данном вопросе» находится у США.

21 мая американский президент Дональд Трамп анонсировал скорый выход США из международного договора, обвинив Россию в нарушении его условий. А Москва недовольна исполнением договора американской стороной.

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по ДОН, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Как писал NEWS.ru ранее, советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что Соединённые Штаты рассчитывают на соглашение с Россией и Китаем, ограничивающее все ядерные вооружения. Он добавил, что переговоры по договору СНВ-3 между США и Россией начались в июне 2020 года.