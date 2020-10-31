Володин направил законопроект о формировании Совфеда в профильный комитет

https://static.news.ru/photo/ca0bf55a-1b95-11eb-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Председатель Госдумы Вячелов Володин направил в профильный комитет Госдумы поправки к закону о статусе сенаторов и депутатов, а также проект закона о формировании Совета Федерации.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил внесённые президентом России законопроекты о формировании Совета Федерации и статусе сенаторов и депутатов в профильный комитет по законодательству и государственному строительству, — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Законопроекты были подготовлены в рамках развития новых положений Конституции, и внесены 30 октября в Госдуму президентом Владимиром Путиным. Среди прочего, изменения затронут перечень оснований для прекращения полномочий сенаторов и депутатов.

Как писал NEWS.ru, согласно законопроекту, президент России, покинувший свой пост, сможет стать сенатором в течение трёх месяцев после прекращения исполнения полномочий главы государства. При этом глава государства, чьи полномочия прекращены до принятия этого закона, может подать заявление в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу.