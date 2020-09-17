В ЛДПР готовятся к партийному трансферу

Появилась весьма показательная информация информагентств о том, что депутат Госдумы Вадим Деньгин перейдёт из нижней палаты в верхнюю, став квотным сенатором от ЛДПР. А ему на смену «спустится» один из самых матёрых последователей Владимира Вольфовича — Сергей Калашников.

Тот самый Калашников, что занимал при Борисе Ельцине пост социального министра последовательно при трёх премьерах, включая и Владимира Путина. Политик, имеющий высший гражданский чин, научные степени и кучу разного рода публикаций, прежде всего по проблемам социальной психологии. Весьма примечательно, что в 1998 году он попал в правительство в обмен на поддержку фракцией ЛДПР кандидатуры Сергея Кириенко в премьеры, хотя в кабинете «киндер-сюрприза» поработать не успел. Того слишком быстро заменили. Но главное, что уже тогда, более 20 лет назад, именно Жириновский выделял его из массы своей политической свиты.

Считается, что опытный Сергей Калашников с его высокой степенью узнаваемости и способностью вхождения в самые высокие кабинеты сможет сосредоточить в своих натруженных руках всю организационную работу фракции ЛДПР в Госдуме. А это может свидетельствовать только об одном: достигший солидного возраста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, явно уже не находящийся в своих прежних боевых кондициях, всё чаще задумывается о будущем партии, о том, кому можно будет доверить партийный штурвал, всё в большей степени становясь просто символом одной из старейших партий.

Сергей Калашников ldpr.ru

Конечно, Вольфович не забывает и о собственном сыне Игоре Лебедеве, ставшем его отцовскими стараниями вице-спикером Госдумы. Но, как утверждают злые языки, наследник Жириновского скорее отличается на ниве бизнеса, чем партийного строительства. Опять же и будущее сына во многом зависит от того, насколько сильны будут позиции партии без энергетики её нынешнего исторического лидера.

Потому-то возвращение во фракцию опытного Сергея Калашникова, который вполне приемлем и для президентской администрации, может свидетельствовать о начале подготовки трансфера в рамках одной отдельной партии. Тем более, как известно из разных инсайдерских источников, в кремлёвской администрации настойчиво советуют и Жириновскому, и Зюганову подумать о преемственности в партиях. Тем более за зубчатой стеной намерены активно влиять на такой лидерский кастинг. Ведь не секрет, что такая официальная оппозиция — часть общей политической системы страны. Даже оппозиционную формально партию абы кому не доверишь.

Значит ли это, что Калашников де-факто станет преемником? Вряд ли. Ему самому в следующем году стукнет 70 лет. Но, видимо, он призван начать некий комплекс перестройки в партии, необходимой для будущих неизбежных изменений. Что особенно актуально в свете претензий ЛДПР на позицию ведущей оппозиционной партии, с которой власти пришлось бы вести главный политический торг.

Впрочем, все понимают, что сам Жириновский до конца будет стремиться играть роль жениха на каждой свадьбе. Как он это делал все последние 30 лет. Для таких персон поделиться даже частицей власти означало бы пожертвовать частицей себя самого. Но есть законы природы, которые стоят выше любых политических.