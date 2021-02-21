В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Лукашенко

https://static.news.ru/photo/b0f2e5a8-74e9-11eb-8497-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоятся в Красной Поляне, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Слова официального представителя Кремля привёл журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в своём Telegram-канале.

Беседа президентов, как ожидается, продлится фактически целый день. С обеда они будут с Александром Григорьевичем общаться, можно предположить, что до вечера, — рассказал он.

Как писал NEWS.ru, встреча двух президентов важна именно сейчас, поскольку в экономику этих стран серьёзные коррективы внесли мировой экономический кризис, связанный с пандемией, закрытие границ и падение цен на углеводороды.

Ранее Песков заявил, что встретиться лидеры России и Белоруссии собираются 22 февраля в Москве. Стороны не планируют проводить совместную пресс-конференцию после мероприятия. При этом переговоры, по словам пресс-секретаря президента РФ, ожидаются «весьма продолжительные» и затронут весь спектр отношений между двумя странами.