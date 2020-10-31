В Госдуме напомнили, что Карабах не входит в систему ОДКБ

https://static.news.ru/photo/b00e039c-1b53-11eb-a7b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нагорный Карабах не входит в систему ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и других соглашений, поэтому конфликт на территории региона необходимо решить мирным путём. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности.

Водолацкий подчеркнул, что РФ не отказывается от своих международных соглашений в рамках ОДКБ, Евразийского сотрудничества и не только. По его мнению, если бы проблема Карабаха решалась по примеру Приднестровья, в регионе уже давно был бы мир.

Мы неоднократно говорили о том, что территория Нагорного Карабаха не входит в систему ОДКБ и других международных соглашений, поэтому необходимо решать вопрос мирным путём, необходимо садиться за стол переговоров, но уже не руководителями иностранных ведомств, а руководителями государств и руководителями министерств обороны, — цитирует Водолацкого РИА Новости.

В Женеве 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию ситуации в Карабахе. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.