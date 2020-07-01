В ЦИК заявили о подготовке провокаций на голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/59bb8798-bb91-11ea-bbca-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о подготовке провокаций на голосовании по поправкам в конституцию.

По её словам, ЦИК осведомлён об этих намерениях.

Ранее Памфилова заявила, что появление фейков во время голосования по поправкам является заранее спланированной и хорошо подготовленной акцией. По её словам, пока избирательной системе удаётся справляться с такими вбросами. Она подчеркнула, что поначалу появление фейков её расстраивало и приходилось постоянно оправдываться. Сейчас в ЦИК научились перехватывать их и «бить по рукам».

В свою очередь глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил причину появления фейков тем, что нет реальных нарушений на участках. Он подчеркнул, что в качестве наблюдателей процесс контролируют 502 494 человека, что является уникальным опытом

Как писал NEWS.ru, эксперты считают, что голосование по поправкам проходит цивилизованно и легитимно и является одной из самых прозрачных электоральных кампаний в России. По словам главы департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарьи Кислицыной, согласно данным ЦИК, было выявлено крайне мало нарушений, почти отсутствуют жалобы на использование админресурса, а все технические вопросы объясняются пилотным форматом системы и решаются оперативно.

Между тем в Мосгоризбиркоме заявили, что признают недействительными бюллетени на одном из участком в столице. Там произошёл инцидент с подписью избирателя. Голосовавший на участке № 1403 мужчина заметил, что кто-то уже проголосовал за него самого и членов его семьи. Сейф-пакет, где находился этот бюллетень, штаб по контролю за голосованием попросил горизбирком признать недействительным.

Также стало известно, что Мосгоризбирком проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье.

В связи с пандемией коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно было всю неделю начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля.

На сегодняшний день в плебисците приняли участие более 40 млн избирателей, а в дистанционном электронном голосовании — 85% из тех, кто подал соответствующие заявки.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок.