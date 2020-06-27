Клишас назвал причину появления фейков о голосовании по Конституции

https://static.news.ru/photo/a6dfe6ea-b880-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас объяснил, почему появляются фейки о голосовании по поправкам в Основной закон.

Фейки и разного рода информационные вбросы подтверждают, что реальных нарушений нет, — считает сенатор.

В наблюдении за голосованием задействованы 502 494 человека. Это является уникальным опытом, подчеркнул Клишас. По его словам, такой широкий общественный контроль гарантирует достоверность результатов, сообщает РИА Новости.

Ранее в общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве опровергли случаи нарушения.

Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что члены избирательных комиссий должны относиться к наблюдателям как к партнёрам и быть благодарны за выявленные нарушения. Она призвала участников избирательной системы не обижаться на наблюдателей, а также «не вставать в позу, не требовать от них каких-то объяснений». Памфилова обратила внимание, что представители СМИ могут освещать голосование, но не вмешиваться в работу комиссий.

В настоящий момент ЦИК получила 105 обращений, в которых содержатся жалобы на работодателей. Авторы заявлений утверждают, что их заставляли голосовать по поправкам. Памфилова отметила, что пристального внимания заслуживают 75 обращений, где содержатся конкретные данные.

NEWS.ru писал, что в российских глубинках допускается использование автобусов для голосования по поправкам при условии работы в них наблюдателей. Об этом заявила глава ЦИК.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».